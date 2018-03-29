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В Госдуме анонсировали появление российской криптовалютной биржи
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В Госдуме анонсировали появление российской криптовалютной биржи 

Rambler News Service 1 час назад
В России появятся криптовалютные торговые площадки, сообщил RNS в кулуарах Столыпинского форума председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Соответствующая норма содержится в законопроекте о «О цифровых финансовых активах», который ранее был внесен в Госдуму.
«Да, криптобиржи появятся. Но сказать точно, на базе чего и на какой площадке, пока нельзя. В законопроекте «О цифровых финансовых активах» будут прописаны критерии, а дальше на основе этих критериев будут уже создаваться биржи», — сказал он.
В начале марта замминистра финансов Алексей Моисеев говорил RNS, что Министерство финансов внесло норму о создании российской биржи по обмену криптовалют в текст законопроекта «О цифровых финансовых активах».
В конце января Минфин заявил о разногласиях с ЦБ по вопросу обмена криптовалют на рубли и иностранную валюту. Позднее Моисеев заявил журналистам, что решение по данному вопросу будет принимать регулятор.
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