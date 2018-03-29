В Госдуме анонсировали появление российской криптовалютной биржи

России появятся криптовалютные торговые площадки, сообщил RNS в кулуарах Столыпинского форума председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков . Соответствующая норма содержится в законопроекте о «О цифровых финансовых активах», который ранее был внесен в Госдуму.

«Да, криптобиржи появятся. Но сказать точно, на базе чего и на какой площадке, пока нельзя. В законопроекте «О цифровых финансовых активах» будут прописаны критерии, а дальше на основе этих критериев будут уже создаваться биржи», — сказал он.

В начале марта замминистра финансов Алексей Моисеев говорил RNS, что Министерство финансов внесло норму о создании российской биржи по обмену криптовалют в текст законопроекта «О цифровых финансовых активах».