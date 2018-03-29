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«Нафтогаз» назвал работников «Газпрома» котиками
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«Нафтогаз» назвал работников «Газпрома» котиками 

РИА Новости 9 часов назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В "Нафтогазе" отреагировали на решение "Газпрома" отразить в отчетности за 2017 год выплату украинской компании 2,56 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в сообщении компании «Нафтогаз» в Twitter.
"Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решение Стокгольмского арбитража — это еще не факт и «посмотрим», но международные стандарты финансовой отчетности есть международные стандарты финансовой отчетности", — говорится в сообщении.
От котики наші. Можна скільки завгодно робити вигляд, що рішення Стокгольмського арбітражу це ще не факт і «будєм посмотрєть», але міжнародні стандарти фінансової звітності — це міжнародні стандарти фінансової звітності. pic.twitter.com/gkPp1Sc51G
— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 29 марта 2018 г.
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.
В начале марта «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов. Ранее «Газпром» обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с «Нафтогазом» по контрактам на поставку газа.
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 Ещё 6 источников 
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