«Нафтогаз» назвал «Газпром» котиками

«Нафтогаз» назвал работников «Газпрома» котиками

"Нафтогазе" отреагировали на решение "Газпрома" отразить в отчетности за 2017 год выплату украинской компании 2,56 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в сообщении компании "Нафтогаз" в Twitter.

"Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решение Стокгольмского арбитража — это еще не факт и "посмотрим", но международные стандарты финансовой отчетности есть международные стандарты финансовой отчетности", — говорится в сообщении.

От котики наші. Можна скільки завгодно робити вигляд, що рішення Стокгольмського арбітражу це ще не факт і "будєм посмотрєть", але міжнародні стандарти фінансової звітності — це міжнародні стандарти фінансової звітності. pic.twitter.com/gkPp1Sc51G— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 29 марта 2018 г.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.