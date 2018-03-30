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«Нафтогаз» назвал «Газпром» котиками
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«Нафтогаз» назвал работников «Газпрома» котиками 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
В "Нафтогазе" отреагировали на решение "Газпрома" отразить в отчетности за 2017 год выплату украинской компании 2,56 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в сообщении компании "Нафтогаз" в Twitter.
"Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решение Стокгольмского арбитража — это еще не факт и "посмотрим", но международные стандарты финансовой отчетности есть международные стандарты финансовой отчетности", — говорится в сообщении.
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.
В начале марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов. Ранее "Газпром" обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку газа.
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Политолог: "Нафтогаз" может бороться с "Северным потоком-2" лишь риторикой В "Нафтогазе" рассказали, сколько газа находится в украинских хранилищах "Газпром" и "Нафтогаз" провели переговоры по расторжению газовых контрактов
 Ещё 7 источников 
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