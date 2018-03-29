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Международные резервы России выросли до $457,8 млрд
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Международные резервы России выросли до $457,8 млрд 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Международные резервы России (МРР) составили к 23 марта $457,8 млрд, сообщает Банк России. Объем МРР к 16 марта составлял $455,4 млрд Таким образом, МРР увеличились за неделю на $2,4 млрд
МРР представляют собой финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. МРР состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других активов. Максимального размера МРР достигли в августе 2008 г. ($598 млрд). В кризис 2008-2009 гг. объем резервов уменьшился до $376 млрд (март 2009 г.). ЦБ намерен довести резервы до целевого уровня $500 млрд
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