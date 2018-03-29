«Новотранс» намерен вложить 300-500 млн евро в строительство комплекса в порту Усть-Луга

Группа компаний «Новотранс» намерена вложить в строительство транспортно-перевалочного комплекса в порту Усть-Луга — Lugaport от 300 до 500 миллионов евро. Об этом сообщил «РИА Новостям» глава группы компаний Константин Гончаров.

«Новотранс» весной 2018 года заявил о намерениях построить в порту Усть-Луга в Ленинградской области многофункциональный транспортный комплекс. Проект предусматривает создание трех терминалов: первый будет переваливать 6 миллионов тонн зерна, второй — 14 миллионов тонн сыпучих и генеральных грузов, третий — 100 тысяч тонн пищевых грузов.

Группа компаний «Новотранс» основана в 2004 году. Общий парк полувагонов составляет свыше 28 тысяч единиц. Средний возраст вагонов — менее 8 лет.