Ещё
«Новотранс» намерен вложить 300-500 млн евро в строительство комплекса в порту Усть-Луга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Новотранс» намерен вложить 300-500 млн евро в строительство комплекса в порту Усть-Луга 

Ivyborg.ru 1 час назад
Группа компаний «Новотранс» намерена вложить в строительство транспортно-перевалочного комплекса в порту Усть-Луга — Lugaport от 300 до 500 миллионов евро. Об этом сообщил «РИА Новостям» глава группы компаний Константин Гончаров.
«Новотранс» весной 2018 года заявил о намерениях построить в порту Усть-Луга в Ленинградской области многофункциональный транспортный комплекс. Проект предусматривает создание трех терминалов: первый будет переваливать 6 миллионов тонн зерна, второй — 14 миллионов тонн сыпучих и генеральных грузов, третий — 100 тысяч тонн пищевых грузов.
Группа компаний «Новотранс» основана в 2004 году. Общий парк полувагонов составляет свыше 28 тысяч единиц. Средний возраст вагонов — менее 8 лет.
Ivyborg.ru: последние новости
В МЧС нашли нецелевые траты на 1,7 миллиарда рублей Северный участок КАД вновь попытаются расширить за 6 млрд рублей "Тиккурила" арендовала участок в Ломоносовском районе для строительства завода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина дала ответ по выдаче пранкера238
Юлия Скрипаль пошла на поправку64
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово40
Китай готовит для США ответный удар67
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну304
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение