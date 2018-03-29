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Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,5%
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Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,5% 

Прайм 50 минут назад
Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,5% и по состоянию на 23 марта составили 457,8 миллиарда долларов против 455,4 миллиарда долларов на 16 марта, сообщил Банк России.
"Объем международных резервов по состоянию на 23 марта составил 457,8 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,4 миллиарда долларов США, или на 0,5%, главным образом в результате операций по счетам Минфина России и положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.
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