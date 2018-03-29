Доля убыточных организаций в России в январе составила 35,1%

Доля убыточных организаций, по оперативным данным, в январе снизилась на 0,1 п.п. и составила 35,1%, сообщает Росстат

Сальдированный финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) российских организаций (не включая субъекты малого предпринимательства, банки, страховые организации и бюджетные учреждения) в действующих ценах составил в январе составил 1,05 трлн руб. При этом 30,1 тыс. организаций получили прибыль в размере 1,44 трлн руб., и еще 16,3 тыс. организаций имели убыток на сумму 382,1 млрд руб.

По сравнению с январем 2017 года (848,9 млрд руб.) сальдированный финансовый результат российских компаний вырос на 23,7%.