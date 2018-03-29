Ущерб по нижегородскому делу «Квартстроя» оценили в 6,5 миллиарда 

По его словам, четверо из них объявлены в федеральный и международный розыск, наложен арест на имущество стоимостью более 2 млрд рублей.
Кулик подчеркнул, что руководителям ГК «Квартстрой» вменяется хищение денежных средств на сумму 6,5 млрд рублей, от их действий пострадали почти 2,5 тыс. человек.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту незаконного привлечения денежных средств дольщиков для строительства жилья в ЖК «Новинки Smart City» (проект ГК «Квартстрой») в Богородском районе Нижегородской области.
Позже сообщалось, что в представленный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым список бизнесменов, которые хотят вернуться на родину, попали три объявленных в розыск менеджера холдинга «Квартстрой» Александр Делис, Александр Байгушев и Павел Власюк. По словам Титова, у бизнесменов есть активы, которые они готовы отдать новому инвестору в погашение имеющейся задолженности.
Фото: vk.com/novinkinn.