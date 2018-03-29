Ещё
Жителям республики предлагают обменять мелочь на банкноты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителям республики предлагают обменять мелочь на банкноты 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
В апреле в Адыгее пройдёт акция, инициированная Банком России, «Вернём монету в обращение».
В этот период клиенты смогут обменять накопившуюся мелочь на банкноты или монеты большего номинала в десяти банках.
Во время акции у населения будут принимать различные номиналы монет — от 1 коп. до 25 руб., выпущенных в обращение с 1997 г. Количество принимаемой мелочи не ограничено.
«Мелочь часто оседает в копилках. За прошедший год в Адыгее лишь незначительная часть выпущенных в обращение монет вернулась в кассы банков», — рассказал заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Адыгея Сергей Самойленко.
АиФ Адыгея: последние новости
ВТБ увеличил выдачу кредитов в 1,5 раза Ежемесячный объем мобильных платежей в ВТБ достиг 4,5 млрд рублей Глава РА вошел в состав группы по развитию местного самоуправления в РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина дала ответ по выдаче пранкера238
Юлия Скрипаль пошла на поправку64
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово40
Китай готовит для США ответный удар67
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну304
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение