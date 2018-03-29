Жителям республики предлагают обменять мелочь на банкноты 

В апреле в Адыгее пройдёт акция, инициированная Банком России, «Вернём монету в обращение».
В этот период клиенты смогут обменять накопившуюся мелочь на банкноты или монеты большего номинала в десяти банках.
Во время акции у населения будут принимать различные номиналы монет — от 1 коп. до 25 руб., выпущенных в обращение с 1997 г. Количество принимаемой мелочи не ограничено.
«Мелочь часто оседает в копилках. За прошедший год в Адыгее лишь незначительная часть выпущенных в обращение монет вернулась в кассы банков», — рассказал заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Адыгея Сергей Самойленко.