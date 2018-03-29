Жителям республики предлагают обменять мелочь на банкноты

В этот период клиенты смогут обменять накопившуюся мелочь на банкноты или монеты большего номинала в десяти банках.

Во время акции у населения будут принимать различные номиналы монет — от 1 коп. до 25 руб., выпущенных в обращение с 1997 г. Количество принимаемой мелочи не ограничено.