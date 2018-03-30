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Бюджет Кировской области вырос на 1,2 миллиарда рублей
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Бюджет Кировской области вырос на 1,2 миллиарда рублей 

РИА «ФедералПресс» 29 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
КИРОВ, 30 марта, ФедералПресс. Бюджет Кировской области на текущий год и плановый период 2019—2020 гг. увеличился на 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.
В соответствии со всеми изменениями, в 2019 году он вырастет на 728,7 млн, в 2020 — на 281,2 млн рублей. При этом бюджет будет социально ориентированным. Самым значительным вливанием в областную казну «из центра» станет выделение средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ — 814,5 млн рублей. Средства направят на переселение граждан из аварийного жилья. Областной бюджет выделио на эти цели ещё 277,9 млн рублей. Кроме того, региональное правительство сможет задействовать 86,8 млн рублей, не использованных по заявкам за 2015 и 2016 годы.
Для погашения долговых обязательств планируется выпустить гособлигации на сумму в 5 млрд рублей.
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