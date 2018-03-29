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Российский бюджет получил в 2017 году дополнительно 1,2 триллиона «нефтяных» рублей
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Российский бюджет получил в 2017 году дополнительно 1,2 триллиона «нефтяных» рублей 

Интересант 57 минут назад
Из-за роста нефтяных цен бюджет РФ получил по итогам 2017 года дополнительно 1,2 триллиона рублей, а добывающие компании — 500 миллионов рублей, доложил сегодня министр энергетики России Александр Новак президенту страны Владимиру Путину.
Нефтяные цены в минувшем году, по словам министра, составили в среднем 54,7 доллара США за баррель. Экспортная выручка страны выросла по «черному золоту» и природному газу примерно на 31 миллиард рублей, которые, в основном, пошли на инвестиции в развитие отрасли и экономики России в целом.
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