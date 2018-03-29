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Новак: Россия заработала 1,2 трлн на сделке ОПЕК+
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Новак: Россия заработала 1,2 трлн на сделке ОПЕК+ 

Вести Экономика 48 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Россия заработала 1,2 трлн руб. на сделке ОПЕК+, заявил министр энергетики Александр Новак в ходе рабочей встречи с главой государства. Соглашение о заморозке добычи повысило цены.
"По итогам 2017 г. в результате более высоких цен, чем в 2016 г., а они были выше почти на $11 и составили в среднем $54,7 за баррель нефти, бюджет Российской Федерации получил дополнительно порядка 1,2 трлн руб., компании получили около 500 млрд руб. Общая экспортная выручка была выше примерно на $31 млрд именно по нефти и по газу в результате более высоких цен. Это позитивно повлияло в том числе и на инвестиционные программы, на стабилизацию положения наших компаний и бюджетную составляющую", — отметил Новак.
"Объёмы добычи нефти составили 546,8 млн тонн. Это всего на 0,1% меньше, чем в 2016 г. В первую очередь это связано, конечно же, с исполнением соглашения между странами ОПЕК и не ОПЕК в целях балансировки рынка и стабилизации положения на мировых рынках", — уточнил министр.
Средняя цена нефти российской экспортной марки Urals выросла в 2017 г. на 26,6% до $53,03 за баррель с $41,9 за баррель в 2016 г., сообщил ранее Минфин.
По данным ЦДУ ТЭК, среднесуточная добыча нефти в России составила в 2017 г. 10,98 млн баррелей в сутки против 10,96 млн баррелей в сутки в 2016 г. и 10,72 млн баррелей в сутки в 2015 г.
Новак заявил ранее, что добыча нефти в России составит в 2018 г. 547 млн тонн, если соглашение ОПЕК+ останется в силе до конца года.
ОПЕК и группа производителей, не входящих в картель, включая Россию, 30 ноября 2017 г. договорились продлить соглашение о сокращении добычи до конца 2018 г. Участники сделки стремятся сократить запасы нефти до среднего пятилетнего уровня и поддержать цены.
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