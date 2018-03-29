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На повышение зарплат бюджетникам в Ростовской области направили более 1,3 млрд рублей
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На повышение зарплат бюджетникам в Ростовской области направили более 1,3 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 марта. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли поправки в закон о региональном бюджете, предусматривающие дополнительные средства для увеличения минимальной оплаты труда (МРОТ) работникам бюджетной сферы. Об этом сообщил журналистам спикер Заксобрания Александр Ищенко.
"Приоритет донских властей — повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Согласно принятым сегодня депутатами поправкам, на обеспечение роста по МРОТ с 1 мая выделяется более 1,3 млрд рублей", — сказал он.
С 1 мая 2018 года минимальная зарплата россиян составит 11163 рубля, сейчас она составляет 9489 рублей.
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