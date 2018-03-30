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Ван И: импорт в Китай за 5 лет составит $8 млрд
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Ван И: импорт в Китай за 5 лет составит $8 млрд 

Вести.Ru 19 минут назад
Фото: Вести.Ru
Министр иностранных дел Китая Ван И EPA/GREG BAKER
Москва, 30 марта — «Вести. Экономика». Китай импортирует товаров на $8 млрд и привлечет $600 млрд иностранных инвестиций в ближайшие пять лет, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. Зарубежные инвестиции Китая достигнут $750 млрд в ближайшие пять лет, говорится в заявлении министерства иностранных дел со ссылкой на выступление Ва И на конференции во Вьетнаме. Министр также отметил, что Китай расширит доступ к рынкам и откроет свой финансовый сектор. Односторонние меры и протекционизм станет формой регресса, которые не только приводят к тупику, но и вредят собственным интересам, сказал глава МИД КНР. Как писали «Вести. Экономика», министр иностранных дел Китая ранее написал в редакционной статье в государственной газете China Daily, что страна будет смягчать ограничения на торговлю и инвестиции и более тесно интегрироваться с мировыми стандартами. "Мы будем больше соответствовать международным экономическим и торговым правилам, стремясь значительно расширить доступ к рынкам, открыть сектор услуг, особенно финансовый сектор, расширить и создать более привлекательную инвестиционную среду", — написал министр. Комментарии чиновника появились на фоне обострения торговых противоречий с Соединенными Штатами. Американские компании также говорят, что они чувствуют себя все менее желательными в Китае, а бизнес-лобби призывает к более равномерному соблюдению законов и правил для создания равных условий для глобальных компаний.
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