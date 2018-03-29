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Профицит торгового баланса КНР составил $62,3 млрд
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Юлия Скрипаль пошла на поправку

Профицит торгового баланса КНР составил $62,3 млрд 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Положительное сальдо счета текущих операций в четвертом квартале 2017 года составило $62,3 млрд, тогда как предварительная оценка предполагала профицит в размере $62,2 млрд, передает Reuters. За период с октября по конец декабря Китай зафиксировал положительное сальдо счета движения капитала и финансов в размере $3,9 млрд, тогда как предварительная оценка предполагала дефицит в $62,2 млрд, согласно данным Государственного валютного управления. За 2017 год положительное сальдо торгового баланса Китая составило $164,9 млрд, а финальное сальдо движения капитала и финансов — $57 млрдКак писали «Вести. Экономика», Китай предложил покупать больше полупроводников из США, отказываясь от части поставок из Южной Кореи и Тайваня, чтобы помочь сократить положительное сальдо торгового баланса Китая с США. Чтобы предотвратить надвигающуюся торговую войну с США, китайские чиновники также спешат к маю завершить разработку новых правил, которые позволят иностранным финансовым группам владеть контрольными пакетами акций в фирмах, ведущих операции с ценными бумагами, утверждают собеседники издания.
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