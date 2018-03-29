Китай меняет правила игры на мировом рынке СПГ 

Москва, 29 марта — «Вести. Экономика» Китайская государственная нефтегазовая компания PetroChina планирует заменить все долгосрочные СПГ контракты, которые привязаны к нефтяным ценам, на более короткие и гибкие соглашения, заявил на прошлой неделе президент PetroChina Ван Дунцзинь в ходе презентации финансовых результатов 2017 г. Исключением станут сделки с Qatargas, Yamal и Gorgon. Согласно данным S&P Global Platts Analytics контракты на общий объем в 14 млн тонн в год (mtpa) истекают в период с 2025 г. по 2038 г. В прошлом году Китай стал вторым крупнейшим в мире импортером СПГ, обойдя Южную Корею, но все еще уступая Японии. Резкий скачок потребления голубого топлива в Поднебесной связан со стремлением китайских властей заменить уголь на менее вредный для окружающей среды природный газ при производстве электроэнергии и на промышленных предприятиях. Правительство поставило задачу, чтобы к 2030 г. как минимум 10% используемого в стране топлива стал природный газ. Объем китайского импорта СПГ в 2017 г. достиг 5 млрд кубических футов в день (Bcf/d). Лишь японцы в прошлом году покупали больше, около 11 млрд кубических футов в день, говорится в февральском обзоре Управления по энергетической информации США. В долгосрочной перспективе доля Китая в глобальном спросе на СПГ сравняется с долей Японии, прогнозирует S&P Global Platts Analytics. В связи с этим можно ожидать, что китайские импортеры будут играть все большую роль в формировании мирового рынка СПГ и цен на него. В настоящее время Китай имеет 17 терминалов для импорта сжиженного газа в 14 портах по всей своей береговой линии, с общей мощностью регазификации 7,4 млрд кубических футов в день. Решение PetroChina о замене контрактов — еще одно подтверждение того, что глобальный рынок СПГ переживает глубокую трансформацию. Однако, по мнению аналитиков, впереди нас ждут еще более масштабные перемены, поскольку на рынок поступят дополнительные объемы из Австралии, где вскоре вступят в строй десять крупных объектов по экспорту СПГ. Многие уже прогнозируют, что Австралия либо в конце этого года, либо в следующем году обойдет Катар и станет крупнейшим производителем СПГ в мире. Но это еще не все. С вводом в эксплуатацию пяти мощных терминалов СПГ в 2020 г. США станут третьим крупнейшим производителем СПГ в мире. Причем число заводов по сжижению газа, как ожидается, резко возрастет к середине следующего десятилетия, когда в США начнется вторая волна расширения экспорта СПГ.
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Основные импортеры СПГ в мире
Несмотря на заявления производителей (включая обещание Катара в ближайшие пять лет увеличить производство СПГ с 77 до 100 млрд кубических футов в день), рынок достигнет равновесия и даже будет испытывать определенный дефицит после 2022 г. или вскоре после этого. Тем не менее, не следует ожидать возврата к прежней модели, когда покупатели СПГ были под полной властью производителей и должны были заключать контракты на 20 и даже 30 лет. Совсем скоро СПГ будут торговать как обычный ликвидный товар, точно также как железную руду или сырую нефть. На прошлой неделе PetroChina сообщила о получении в IV квартале 2017 г. чистой прибыли в размере 4,8 млрд юаней ($766,9 млн), худший квартальный результат за весь прошлый год. Вместе с тем, общий доход за три последних месяца года увеличился до 558 млрд юаней, по сравнению с 482 млрд юаней в III квартале. По мнению аналитика CITIC Securities Хуан Лили уменьшение чистой прибыли можно объяснить потерями из-за импорта СПГ в IV квартале, когда Китай столкнулся с дефицитом газа. Дефицит произошел в значительной степени из-за слишком быстрого перевода предприятий с угля на природный газ, а также рекордно низкой температуры в большей части страны. Рост потребления газа в Китае привел к тому, что спотовые цены на СПГ в Азии достигли трехлетних максимумов, превысив отметку в $11/Мmbtu в конце прошлого года. Однако по мере повышения температуры цены начали снижаться. На торгах на прошлой неделе спотовые цены на майские поставки СПГ снизились примерно до $7,10/Мmbtu, что на 60 центов ниже уровня предыдущей недели.