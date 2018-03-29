Китай меняет правила игры на мировом рынке СПГ

Москва , 29 марта — «Вести. Экономика» Китайская государственная нефтегазовая компания PetroChina планирует заменить все долгосрочные СПГ контракты, которые привязаны к нефтяным ценам, на более короткие и гибкие соглашения, заявил на прошлой неделе президент PetroChina Ван Дунцзинь в ходе презентации финансовых результатов 2017 г. Исключением станут сделки с Qatargas, Yamal и Gorgon. Согласно данным S&P Global Platts Analytics контракты на общий объем в 14 млн тонн в год (mtpa) истекают в период с 2025 г. по 2038 г. В прошлом году Китай стал вторым крупнейшим в мире импортером СПГ, обойдя Южную Корею , но все еще уступая Японии . Резкий скачок потребления голубого топлива в Поднебесной связан со стремлением китайских властей заменить уголь на менее вредный для окружающей среды природный газ при производстве электроэнергии и на промышленных предприятиях. Правительство поставило задачу, чтобы к 2030 г. как минимум 10% используемого в стране топлива стал природный газ. Объем китайского импорта СПГ в 2017 г. достиг 5 млрд кубических футов в день (Bcf/d). Лишь японцы в прошлом году покупали больше, около 11 млрд кубических футов в день, говорится в февральском обзоре Управления по энергетической информации США. В долгосрочной перспективе доля Китая в глобальном спросе на СПГ сравняется с долей Японии, прогнозирует S&P Global Platts Analytics. В связи с этим можно ожидать, что китайские импортеры будут играть все большую роль в формировании мирового рынка СПГ и цен на него. В настоящее время Китай имеет 17 терминалов для импорта сжиженного газа в 14 портах по всей своей береговой линии, с общей мощностью регазификации 7,4 млрд кубических футов в день. Решение PetroChina о замене контрактов — еще одно подтверждение того, что глобальный рынок СПГ переживает глубокую трансформацию. Однако, по мнению аналитиков, впереди нас ждут еще более масштабные перемены, поскольку на рынок поступят дополнительные объемы из Австралии , где вскоре вступят в строй десять крупных объектов по экспорту СПГ. Многие уже прогнозируют, что Австралия либо в конце этого года, либо в следующем году обойдет Катар и станет крупнейшим производителем СПГ в мире. Но это еще не все. С вводом в эксплуатацию пяти мощных терминалов СПГ в 2020 г. США станут третьим крупнейшим производителем СПГ в мире. Причем число заводов по сжижению газа, как ожидается, резко возрастет к середине следующего десятилетия, когда в США начнется вторая волна расширения экспорта СПГ.

Инфографика

Основные импортеры СПГ в мире

Несмотря на заявления производителей (включая обещание Катара в ближайшие пять лет увеличить производство СПГ с 77 до 100 млрд кубических футов в день), рынок достигнет равновесия и даже будет испытывать определенный дефицит после 2022 г. или вскоре после этого. Тем не менее, не следует ожидать возврата к прежней модели, когда покупатели СПГ были под полной властью производителей и должны были заключать контракты на 20 и даже 30 лет. Совсем скоро СПГ будут торговать как обычный ликвидный товар, точно также как железную руду или сырую нефть. На прошлой неделе PetroChina сообщила о получении в IV квартале 2017 г. чистой прибыли в размере 4,8 млрд юаней ($766,9 млн), худший квартальный результат за весь прошлый год. Вместе с тем, общий доход за три последних месяца года увеличился до 558 млрд юаней, по сравнению с 482 млрд юаней в III квартале. По мнению аналитика CITIC Securities Хуан Лили уменьшение чистой прибыли можно объяснить потерями из-за импорта СПГ в IV квартале, когда Китай столкнулся с дефицитом газа. Дефицит произошел в значительной степени из-за слишком быстрого перевода предприятий с угля на природный газ, а также рекордно низкой температуры в большей части страны. Рост потребления газа в Китае привел к тому, что спотовые цены на СПГ в Азии достигли трехлетних максимумов, превысив отметку в $11/Мmbtu в конце прошлого года. Однако по мере повышения температуры цены начали снижаться. На торгах на прошлой неделе спотовые цены на майские поставки СПГ снизились примерно до $7,10/Мmbtu, что на 60 центов ниже уровня предыдущей недели.