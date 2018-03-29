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Хакасский Муниципальный Банк с 1 апреля заблокирует ранее выпущенные карты «Золотая корона»
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Хакасский Муниципальный Банк с 1 апреля заблокирует ранее выпущенные карты «Золотая корона» 

Банки.ру 1 час назад
Хакасский Муниципальный Банк с 1 апреля 2018 года прекращает выпуск карт платежной системы «Золотая корона», ранее выпущенные карты будут заблокированы. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации.
Там поясняется, что клиентам необходимо обратиться в любое отделение банка для замены карт «Золотая корона» на карты платежных систем Visa, Mastercard и «Мир». Замена карт осуществляется согласно тарифам банка.
В банке также напоминают о действующей в течение этого года акции для новых клиентов, в соответствии с которой не взимается плата за первый год обслуживания по основной карте (любой категории и платежной системы) в рамках продукта «ОтЛичная карта».
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