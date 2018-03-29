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Сбербанк обсуждает возможность реализации ОФЗ для населения через «Сбербанк Онлайн»
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Сбербанк обсуждает возможность реализации ОФЗ для населения через «Сбербанк Онлайн» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сбербанк обсуждает возможность реализации облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) через приложение «Сбербанк Онлайн», сообщила журналистам зампред банка Белла Златкис.
"Я против того, чтобы увеличивать спрос за счет увеличения доходности по инструменту. Я бы увеличила спрос за счет удобства работы с этим инструментом. Мы думаем о том, чтобы этот инструмент мог быть доступен через «Сбербанк Онлайн», — сказала она.
Минфин начал размещать ОФЗ для населения в апреле 2017 года траншами по 15 млрд рублей. Первый транш был реализован чуть более чем за месяц, второй — в течение трех месяцев. Третий транш был запущен в начале сентября и на январь 2018 года был реализован лишь на две трети.
С 15 марта Минфин разместил новый выпуск на 15 млрд рублей сроком на три года.
Бумаги реализуются через Сбербанк и ВТБ.
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