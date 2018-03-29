Зампред Сбербанка: возможный запрет Лондона на российские бонды не станет проблемой для РФ

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Возможный запрет на продажу российских долговых ценных бумаг в лондонском Сити не станет большой проблемой для России , но сделает рынок хуже и лишит возможности инвесторов заработать, считает зампред Сбербанка Бэлла Златкис.

"Англичане лишат возможности своих же инвесторов, а Россия без денег не сидит. У нас очень неплохая ситуация с бюджетом, у нас хорошие резервы, большое количество полезных ископаемых и инвестпродукции. Даже если они это сделают, для РФ это не будет большой проблемой", — сказала Златкис журналистам.

The Guardian сообщила 28 марта, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть возможность запрета на продажу Россией долговых ценных бумаг в лондонском Сити. Издание утверждает, что такая мера воспрепятствовала бы покупке суверенных бондов РФ большинством европейских и американских инвесторов.

"Я знаю достаточно подробно состав инвесторов евробондов. Я знаю спрос, который в принципе генерируется на этом рынке — это спрос со стороны иностранцев. — сказала Златкис. — Кстати, со стороны наших тоже есть очень большой спрос инвесторов, но в основном всегда удовлетворялся спрос со стороны иностранцев, давали им возможность участвовать в инвестициях в Россию. Известно, кто участвует в инвестициях в страну, тот эту страну как минимум уважает".

По утверждению издания, инициатива запретить РФ продавать бонды в Сити набирает обороты после того, как в минувшем месяце клиринговые палаты лондонского Сити помогли одному из находящихся под санкциями российских банков организовать выпуск суверенных евробондов РФ на $4 млрд Около половины этих бумаг приобрели лондонские инвесторы. Размещение показало, что лазейки в законодательстве ЕС и Великобритании позволили попавшим под санкции российским финансовым институтам выступать в роли главных андеррайтеров нового выпуска облигаций.

Любое ограничение на рынке делает его хуже, считает Златкис.