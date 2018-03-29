На строительство здания дивеевской администрации направят 370 миллионов

Председатель комитета заксобрания по бюджету и налогам Александр Шаронов уточнил журналистам, что выделение средств потребовалось в связи с планируемыми мероприятиями по развитию паломнического и туристического центра.

Со ссылкой на информацию областного правительства депутат сообщил, что запланированные мероприятия предполагают привлечение средств федерального и областного бюджетов, крупных государственных и негосударственных компаний. «Уже утвержденные мероприятия тянут более чем на 5 млрд рублей», — отметил Шаронов.

Со слов парламентария, мероприятия подразумевают не только развитие самого монастырского комплекса в Дивееве, но и логистику, включая железнодорожную станцию и автостанцию.

«Даже будет реконструироваться аэропорт, который есть в Сарове . Реконструкция будет проведена с тем, чтобы он не только на закрытый город Саров работал, но им могли бы пользоваться и не связанные с закрытого административного образования граждане России для путешествий, в том числе в Дивеево. То есть там реконструкция автомобильных дорог, строительство уже за счет частного бизнеса гостиничного комплекса», — рассказал Шаронов.

Кроме того, в 2018 году на 141,6 млн рублей увеличиваются расходы областного бюджета на завершение станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде. Ранее сообщалось, что резервный фонд правительства РФ выделит на достройку этой станции метро 645,5 млн рублей.

Всего с учетом всех внесенных изменений доходы бюджета на 2018 год утверждены в сумме 143,8 млрд рублей (увеличены на 517 млн рублей), расходы — 146,5 млн рублей (увеличены на 1,6 млрд рублей), дефицит — 2,7 млрд рублей (увеличен на 1,1 млрд рублей).

Фото: diveevo52.ru.