На программу льгот по кредитованию и лизингу автомобилей в России выделяется в этом году семь миллиардов рублей

На льготы по кредитованию и лизингу транспортных средств правительство РФ выделяет в этом году примерно семь миллиардов рублей, заявил сегодня глава кабинета министров Дмитрий Медведев . Средства выделяются из резервного фонда. Свое получит и легкая промышленность — около пяти миллиардов рублей. Премьер-министр отметил, что мера «поможет сохранить кредитные и лизинговые ставки на нормальном уровне» и поддержать спрос на автомобили. В нынешнем году в рамках программы планируется продать более 50 тысяч единиц техники. Еще 2,5 миллиарда рублей получат производители автотехники, использующие природный газ в качестве моторного топлива.