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На программу льгот по кредитованию и лизингу автомобилей в России выделяется в этом году семь миллиардов рублей
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На программу льгот по кредитованию и лизингу автомобилей в России выделяется в этом году семь миллиардов рублей 

Интересант 2 часа назад
На льготы по кредитованию и лизингу транспортных средств правительство РФ выделяет в этом году примерно семь миллиардов рублей, заявил сегодня глава кабинета министров Дмитрий Медведев. Средства выделяются из резервного фонда. Свое получит и легкая промышленность — около пяти миллиардов рублей.
Премьер-министр отметил, что мера «поможет сохранить кредитные и лизинговые ставки на нормальном уровне» и поддержать спрос на автомобили. В нынешнем году в рамках программы планируется продать более 50 тысяч единиц техники. Еще 2,5 миллиарда рублей получат производители автотехники, использующие природный газ в качестве моторного топлива.
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