Петербург оказался привлекательнее Москвы для вложений в недвижимость

В первом квартале 2018 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости составил 728 триллионов долларов. Такие данные содержатся в исследовании компании JLL, поступившем в редакцию «Дома» 29 марта.

При этом более 50 процентов всех сделок с недвижимостью в стране было заключено в Санкт-Петербурге . Город впервые за всю историю рынка коммерческой недвижимости оказался на первом месте по объему сделок. В первом квартале 2017 года его доля составляла 22 процента.

В абсолютных цифрах показатель Петербурга вырос более чем вдвое, со 172 до 361 миллионов долларов соответственно. Доля Москвы в страновом объеме снизилась с 61 до 44 процентов. Аналитики компании JLL ожидают сохранения высокой доли Петербурга в общем объеме инвестиций в 2018 году.

«В преддверии президентских выборов инвесторы предпочли взять паузу, что стало одной из причин затишья в начале года. Однако крупные игроки заявляют о своем интересе к российским активам, а ряд сделок находится в процессе переговоров, что позволяет ожидать улучшения динамики в течение года», — отметила Олеся Дзюба , руководитель отдела исследований компании JLL в России и СНГ.