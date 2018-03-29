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Гендиректор Alibaba в России покинет компанию
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Гендиректор Alibaba в России покинет компанию 

Ведомости 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Гендиректор российской «дочки» Alibaba Group Марк Завадский покинет компанию в середине мая, сообщил РБК источник на рынке электронной коммерции и подтвердил сам Завадский. Информацию также подтвердил источник «Ведомостей».
Завадский возглавляет российское представительство Alibaba Group, а также занимает пост директора по развитию входящей в холдинг торговой интернет-площадки AliExpress в России и СНГ. По словам Завадского, он покидает компанию по собственному желанию. Это же сказал представитель Alibaba.
Источник «Ведомостей» на рынке подтвердил, что Завадский покинет Alibaba в середине мая, до конца апреля компания может объявить о кадровых изменениях.
По данным источника РБК, исполняющим обязанности гендиректора Alibaba в России станет один из китайских топ-менеджеров AliExpress.
Завадский стал первым сотрудником AliExpress в России в августе 2014 г., он отвечал за локализацию ключевых сервисов Alibaba Group. Помимо AliExpress за четыре года его работы на российский рынок был выведен один из основных брендов Alibaba — Tmall, специализирующийся на товарах среднего и более высоких ценовых сегментов.
AliExpress остается самым популярным в России интернет-магазином, его аудитория в стране в августе прошлого года составляла 22,5 млн человек.
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