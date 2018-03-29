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Аксаков: Центробанк слишком медленно снижает ключевую ставку
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Аксаков: Центробанк слишком медленно снижает ключевую ставку 

Банки.ру 38 минут назад
Центральный банк слишком медленно снижает ключевую ставку и тем самым способствует дефляционным процессам, сказал глава комитета по финрынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков на Столыпинском форуме.
«Я всегда критиковал ЦБ за то, что он медленно снижает ключевую ставку. В период кризиса, когда ставку подняли до 17%, их действия были оправданны, но дальше снижение происходило и сейчас происходит слишком медленно. Дефляционные процессы способствуют снижению экономического роста, и ЦБ должен противостоять этим процессам, быстро понижать ставку. Тогда экономика бы насыщалась более дешевыми ресурсами, — сказал Аксаков.
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