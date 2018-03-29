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В правительстве обсуждают господдержку автопрома
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В правительстве обсуждают господдержку автопрома 

Daily-Motor 39 минут назад
Фото: Daily-Motor
Представители кабинета министров занимаются разработкой проекта по стимулированию продаж автомобилей на рынке Российской Федерации.
В текущее время чиновники рассчитывают, сколько можно будет выделить денег на финансирование этого проекта. Предполагается, что на лизинг будет выделено не менее четырёх миллиардов рублей, тогда как на поддержку продаж машин гражданам только три миллиарда рублей. Примерно два с половиной миллиарда планируется вложить в сферу увеличения спроса на технику, которая работает на природном газе.
Немаловажным вопросом на повестке дня стала ситуация с дорогами местного и регионального назначения. Всем субъектам страны в общей сложности могут выделить на ремонт около шести миллиардов рублей.
Отметим, что ранее был проведён специальный масштабный опрос, который показал, что большинство россиян полагают, что ремонт дорог осуществляется ненадлежащим образом.
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