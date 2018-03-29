ФАС разрешила «Сафмар» приобрести НПФ «Доверие»

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство "Сафмар финансовые инвестиции" о приобретении 100% доли в уставном капитале ООО "Инвест-проект", а также о приобретении в результате совершения указанной сделки прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности НПФ "Доверие", и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в решении ФАС.

О решении "Сафмар" приобрести НПФ сообщалось в конце февраля. Тогда генеральный директор "Сафмар финансовые инвестиции" Авет Миракян отмечал, что мораторий на перечисление страховых взносов в НПФ привел к замедлению роста пенсионного рынка. Однако планируемые изменения в законодательстве, в частности новая схема вознаграждения НПФ и планируемый запуск системы индивидуального пенсионного капитала, должны придать новый импульс отрасли НПФ. По его словам, поэтому было решено объединить пенсионные активы группы "Сафмар" Михаила Гуцериева . Это позволит существенно сократить операционные расходы и повысить акционерную стоимость пенсионного бизнеса, отмечал Миракян.

В "Сафмар" также добавляли, что в рамках консолидации пенсионного бизнеса группы планируется акционировать и присоединить к НПФ "Сафмар" входящий в группу НПФ "Моспромстрой-фонд".