В России появился очередной сомнительный банк

Несколько читателей Банки.ру рассказали на форуме портала о том, что получили предложение от некоего Московского Финансового Банка оформить займ за определенную комиссию. О данной организации ее потенциальные клиенты слышали впервые.

Так, пользователь Oksana 152 сообщила, что ей позвонили из Московского Финансового Банка (мос-фин.рф) и оповестили об одобрении займа на выгодных условиях. Однако кредитный договор предложили заключить дистанционно через курьерскую службу DHL, а до этого попросили заплатить комиссию в размере 3,5 тыс. рублей.

На сайте ЦБ РФ банка с похожим названием найти не удалось. Сайт финучреждения мос-фин.рф зарегистрирован на частное лицо, хотя обычно банки регистрируют свои сайты на себя как на юрлицо.

На своем официальном сайте Московский Финансовый Банк заявляет, что является российским банком с иностранным капиталом. На просьбу пояснить, какая именно иностранная структура является «мамой» для кредитной организации, в службе клиентской поддержки банка резко ответили: «Вы внимательно посмотрите сайт» и бросили трубку. Впоследствии на звонки обозревателя Банки.ру с его мобильного номера не отвечали, но брали трубку на звонки с других номеров.

Новость

Главный вопрос к Московскому Финансовому Банку — это номер лицензии ЦБ РФ, под которым он работает. В кол-центре банка не стали озвучивать эту информацию, достаточно резко сказав искать ее снова на сайте. Но этих данных там не оказалось. На сайте имеется только пометка о том, что банк основан в 2005 году, а лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций у него от 15 августа 2005 года. К слову, сайт мос-фин.ру был создан 23 марта 2018 года.

В целом позиционирование Московского Финансового Банка очень похоже на другой выявленный недавно сомнительный банк — «Страйк Капитал Банк». В описании первого некоторые части текста дублируют описание последнего. К примеру, обе кредитные организации заявляют, что входят в топ-100 крупнейших российских банков и работают с 10 млн клиентов в России . Также оба банка сообщают, что их основным владельцем является группа «Гарант», при переходе на сайт которой пользователь оказывается на сайте группы «ОНЭКСИМ».

Banki.ru призывает читателей внимательно проверять информацию об интересующих их организациях, включая сайты и реквизиты. При использовании сайтов, похожих на оригинальные, мошенники зачастую обманывают клиентов и получают регистрационную информацию и личные данные. Такие домены часто используются, чтобы перенаправить клиента банка на специальные страницы с различными махинациями, включая фишинговые атаки по электронной почте и распространение вредоносных программ.