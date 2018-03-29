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Банк «Таврический» предлагает «Накопительный+» вклад
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Банк «Таврический» предлагает «Накопительный+» вклад 

Банки.ру 51 минуту назад
Банк «Таврический» ввел новый вклад «Накопительный+».
Денежные средства размещаются сроком на шесть месяцев или один год. При сумме вклада от 50 тыс. рублей доходность составит 7,2%, от 500 тыс. рублей — 7,4% годовых вне зависимости от срока. При открытии вклада онлайн процентные ставки будут установлены в размере 7,3% и 7,5% годовых соответственно. Пополнение возможно без ограничений. Выплата процентов — в конце срока.
«Условия вклада допускают совершение расходных операций до суммы неснижаемого остатка, равного минимальному первоначальному взносу. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования»», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.
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