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ВТБ Регистратор заключил договор на ведение реестра с компанией «Интер РАО»
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ВТБ Регистратор заключил договор на ведение реестра с компанией «Интер РАО» 

АиФ Владимир 1 час назад
ВТБ Регистратор заключил договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с крупнейшей российской энергетической компанией ПАО «Интер РАО».
Константин Петров, генеральный директор АО ВТБ Регистратор, прокомментировал: «Клиентами нашей компании являются крупнейшие организации и предприятия, всего клиентская база насчитывает свыше 7,9 тысяч акционерных обществ. Наши возможности позволяют удовлетворять все потребности эмитентов. Мы рады началу сотрудничества с крупнейшей российской энергетической компанией. Уверен, что мы оправдаем оказанное нам доверие».
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