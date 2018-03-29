Через Сбербанк Онлайн продано более 37 тысяч полисов страхования жизни 

Сегодня клиенты имеют возможность оформить программы рискового и кредитного страхования жизни как в web— и мобильной версии Сбербанк Онлайн, так и на сайте дочерней компании «Сбербанк страхование жизни». В 2017 году 95% продаж пришлось на кредитное страхование жизни, 5% — на продукты рискового страхования.
«Объём продаж страхования жизни онлайн пока несопоставим с другими видами страхования, например полисами ОСАГО (лидер по онлайн-продажам), которых в 2017 году на всем рынке было продано более 7 млн, — комментирует Наталья Большакова, руководитель Управления дистанционных каналов продаж «Сбербанк страхование жизни». — Тем не менее тенденция активного развития интернет-канала продаж и в нашем сегменте налицо. С выводом в Сбербанк Онлайн кредитного страхования жизни — продукта-спутника онлайн-кредитования, спрос на покупку страхования жизни онлайн вырос в несколько раз».
«Продажи страховых продуктов через интернет — это продажи для людей, ценящих свое время, — отметил управляющий директор Управления продуктов и развития отношений с клиентами блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Сергей Мруз. — В Европе до 70% клиентов по страхованию приобретают полисы именно онлайн, и Россия тоже идет по этому пути. Так, например, количество мобильных запросов про страхование жизни в 2017 году выросло на 40%. В 2018 году мы планируем расширить линейку продуктов страхования жизни, доступных в Сбербанк Онлайн, а также предоставить множество новых опций для управления своим текущим финансовым портфелем через дистанционные сервисы».
ООО СК «Сбербанк страхование жизни» — дочерняя компания Сбербанка России, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Лидер российского рынка страхования жизни, входящий в пятерку крупнейших компаний общего страхования России. Рейтинговый класс по шкале RAEX («Эксперт РА») — «ruAAA». Генеральный директор — Руденко Алексей Викторович.