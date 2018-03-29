Арест 20% акций не повлияет на работу банка «Ак Барс» 

В пресс-службе «Ак Барс» банк заявили, что арест 20 процентов акций решением суда -на общую сумму 9,9 миллиардов рублей, не ударит по операционной деятельности кредитного учреждения. Ранее сообщалось, что акции банка, бывшие в собственности «Госжилфонда», были арестованы в рамках разбирательств вокруг «Татфондбанка». В «Ак Барсе» подчеркивают, что арестованный пакет акций не был ни контрольным, ни блокирующим. Таким образом, как бы дальше не развивался сценарий, на деятельности банка это не скажется. «На сегодняшний день республика контролирует более 85 процентов акций банка», — резюмировали в пресс-службе.