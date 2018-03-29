Кому я должен — всем прощаю: Олигарх Жеваго выкупает собственные долги за четверть их цены

Константину Жеваго. Компания ООО «Финтакт» стала победителем аукциона по продаже прав требования банка «Финансы и кредит» к ряду юридических лиц. Об этом сообщает FinBalans. Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион Prozorro лот на 650 млн гривен. Это долги юридических лиц, взявших и не возвративших кредиты банку «Финансы и кредит» депутата Верховной Рады

Компания-победитель заплатит за лот 152 млн грн, то есть выкупит эти долги с дисконтом 77%, то есть, вчетверо дешевле их стоимости. В залоге по 10 кредитам — офисный центр и нежилые помещения в историческом центре столицы, а также коммерческая недвижимость в других городах Украины

Журналисты FinBalans сообщают, что конечным бенифициаром компаний, не вернувших кредиты банку, Жеваго является он сам. То есть владелец банка «Финансы и кредит» кредитовал собственные предприятия. В их числе ПАО «Инициатор+», ООО «Инициатор-риэлти», ПАО «Стахановский завод технического углерода».

На вопрос, кто покупает активы банков, глава Фонда Константин Ворушилин говорит, что это аффилированные с банком лица.