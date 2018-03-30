«Нафтогаз» назвал «Газпром» котиками 

Компания «Нафтогаз Украины» назвал «Газпром» котиками в связи с заявлением о том, что в финансовой отчётности за 2017 год российская компания отразит резерв на выплату «Нафтогазу» $2,56 млрд по решению арбитража Стокгольма. Об этом компания написала в своём Twitter.
«Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решения Стокгольмского арбитража — это ещё не факт и «надо посмотреть», но международные стандарты финансовой отчётности — это международные стандарты финансовой отчётности», — говорится в заявлении.
Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов сказал, что компания отразит в финансовой отчётности за 2017 год резерв на выплату «Нафтогазу» $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража. По его словам, прибыль компании снизится, но убытка не будет. Как сообщает РИА Новости, при этом Круглов не ответил на вопрос, будет ли «Газпром» выплачивать «Нафтогазу» $2,56 млрд долларов по решению арбитража Стокгольма.
В конце марта в Министерстве юстиции Украины заявили о наличии плана по взысканию средств с «Газпрома».