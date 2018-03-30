Ещё
«Нафтогаз» назвал «Газпром» котиками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Нафтогаз» назвал «Газпром» котиками 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости, Максим Блинов
Компания «Нафтогаз Украины» назвал «Газпром» котиками в связи с заявлением о том, что в финансовой отчётности за 2017 год российская компания отразит резерв на выплату «Нафтогазу» $2,56 млрд по решению арбитража Стокгольма. Об этом компания написала в своём Twitter.
«Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решения Стокгольмского арбитража — это ещё не факт и «надо посмотреть», но международные стандарты финансовой отчётности — это международные стандарты финансовой отчётности», — говорится в заявлении.
Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов сказал, что компания отразит в финансовой отчётности за 2017 год резерв на выплату «Нафтогазу» $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража. По его словам, прибыль компании снизится, но убытка не будет. Как сообщает РИА Новости, при этом Круглов не ответил на вопрос, будет ли «Газпром» выплачивать «Нафтогазу» $2,56 млрд долларов по решению арбитража Стокгольма.
В конце марта в Министерстве юстиции Украины заявили о наличии плана по взысканию средств с «Газпрома».
RT на русском: последние новости
В «Нафтогазе» надеются договориться с «Газпромом» о добровольной выплате долга В «Нафтогазе» заявили, что Россия и Украина проведут переговоры по газу в апреле НБУ отказал белорусскому банку в покупке украинской «дочки» Сбербанка
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена307
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»152
Тест: Угадайте вора в законе51
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию582
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги107
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:57
В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
Политика В мире
03:26
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Политика
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
01:22
В генконсульство США доставили 20 коробок с пиццей
Политика
02:21
Российских дипломатов обвинили в работе против WADA
Политика
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
20:10
Осин экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение