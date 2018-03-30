«Нафтогаз» назвал «Газпром» котиками

Компания «Нафтогаз Украины» назвал «Газпром» котиками в связи с заявлением о том, что в финансовой отчётности за 2017 год российская компания отразит резерв на выплату «Нафтогазу» $2,56 млрд по решению арбитража Стокгольма . Об этом компания написала в своём Twitter.

«Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решения Стокгольмского арбитража — это ещё не факт и «надо посмотреть», но международные стандарты финансовой отчётности — это международные стандарты финансовой отчётности», — говорится в заявлении.

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов сказал, что компания отразит в финансовой отчётности за 2017 год резерв на выплату «Нафтогазу» $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража. По его словам, прибыль компании снизится, но убытка не будет. Как сообщает РИА Новости , при этом Круглов не ответил на вопрос, будет ли «Газпром» выплачивать «Нафтогазу» $2,56 млрд долларов по решению арбитража Стокгольма.