«Нафтогаз» назвал «Газпром» котиками из-за реакции на решение Стокгольмского арбитража 

Компания «Нафтогаз Украины» прокомментировала решение "Газпрома", несмотря на вердикт Стокгольмского арбитражного суда, отразить в отчетности за прошлый год выплату украинской компании $2,56 млрд по решению инстанции. Об этом организация написала в твиттере.
"Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решения Стокгольмского арбитража — это еще не факт и «надо посмотреть», но международные стандарты финансовой отчетности — это международные стандарты финансовой отчетности", — говорится в заявлении.
Ранее компания заявила, что запасов газа у Украины хватит, даже если снег пролежит до лета.