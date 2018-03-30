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«Нафтогаз» назвал «Газпром» котиками из-за реакции на решение Стокгольмского арбитража
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«Нафтогаз» назвал «Газпром» котиками из-за реакции на решение Стокгольмского арбитража 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Компания «Нафтогаз Украины» прокомментировала решение "Газпрома", несмотря на вердикт Стокгольмского арбитражного суда, отразить в отчетности за прошлый год выплату украинской компании $2,56 млрд по решению инстанции. Об этом организация написала в твиттере.
"Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решения Стокгольмского арбитража — это еще не факт и «надо посмотреть», но международные стандарты финансовой отчетности — это международные стандарты финансовой отчетности", — говорится в заявлении.
Ранее компания заявила, что запасов газа у Украины хватит, даже если снег пролежит до лета.
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