«Нафтогаз» назвал «Газпром» котиками из-за реакции на решение Стокгольмского арбитража

Компания «Нафтогаз Украины» прокомментировала решение "Газпрома" , несмотря на вердикт Стокгольмского арбитражного суда, отразить в отчетности за прошлый год выплату украинской компании $2,56 млрд по решению инстанции. Об этом организация написала в твиттере.

"Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решения Стокгольмского арбитража — это еще не факт и «надо посмотреть», но международные стандарты финансовой отчетности — это международные стандарты финансовой отчетности", — говорится в заявлении.