«Газпром» отразит в отчетности-2017 резерв на выплату $2,6 млрд по решению суда Стокгольма

"Газпром" отразит в финансовой отчетности за 2017 год резерв на выплату "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов по решению арбитража Стокгольма , прибыль компании снизится, но убытка не будет, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов

"В отчете эти цифры будут отражены. Это значит, что прибыль будет меньше… Убыток мы не покажем", — сказал Круглов, отвечая на вопрос, будет ли отражен в отчетности компании за 2017 год резерв на выплаты «Нафтогазу» в размере 2,56 миллиарда долларов по решению арбитража Стокгольма.

"Газпром" опубликует отчетность по РСБУ за 2017 год 30 марта, отчетность по МСФО будет опубликована в конце апреля.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.