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Компания из Сызрани разработала инновационный строительный материал
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Компания из Сызрани разработала инновационный строительный материал 

Волга Ньюс 1 час назад
Компания разработала супертонкий, суперлегкий шестислойный рулонный кровельный материал. Самоклеящаяся кровля NEXT предназначена для наружных работ по гидро— и пароизоляции, герметизации, звукоизоляции и виброизоляции в промышленном и гражданском строительстве. Материал Next Finish обладает высокой пожаробезопасностью и в отличие от битумных кровельных материалов имеет 1 класс по горючести, 1 класс по воспламеняемости и 1 класс по распространению пламени.
Инновационная кровля сызранцев вышла в следующий этап конкурса. До 4 апреля все желающие могут поддержать компанию и проголосовать за нее на сайте выставки.
Компания «Герметикс» всего год занимается разработкой инновационных материалов и уже стала участником конкурса Фонда содействия инновациям. Консультационную поддержку компании оказывает Региональный центр инноваций StartupSamara.
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