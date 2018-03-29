Компания из Сызрани разработала инновационный строительный материал

Компания разработала супертонкий, суперлегкий шестислойный рулонный кровельный материал. Самоклеящаяся кровля NEXT предназначена для наружных работ по гидро— и пароизоляции, герметизации, звукоизоляции и виброизоляции в промышленном и гражданском строительстве. Материал Next Finish обладает высокой пожаробезопасностью и в отличие от битумных кровельных материалов имеет 1 класс по горючести, 1 класс по воспламеняемости и 1 класс по распространению пламени.

Инновационная кровля сызранцев вышла в следующий этап конкурса. До 4 апреля все желающие могут поддержать компанию и проголосовать за нее на сайте выставки.