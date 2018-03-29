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Как понять, что у страховой плохи дела?
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Как понять, что у страховой плохи дела? 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Обращайте внимание на то, как компания управляет финансовыми резервами.
«При выборе страховой необходимо учесть ее политику по управлению финансовыми резервами и перестрахованию крупных рисков, — предостерегает директор ООО «Зетта Страхование» Екатерина Третьякова. — Если в официальных источниках вы увидели, что компания выплатила больше средств, чем собрала — это тревожный знак, сигнализирующий, что компания может испытывать сложности с финансовой устойчивостью. Особенно если такая ситуация длится год и более. Тогда убытки страховщика накапливаются и могут серьёзно подорвать его возможность отвечать по всем своим обязательствам. Важно понимать, что если выплаты превышают сборы — компания терпит убытки». Кроме того, эксперт отмечает, что при выборе страховой необходимо посмотреть ее отчетность. Найти документы можно на официальных сайтах страховых компаний.
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