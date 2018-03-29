«Первые лица» в АВИЛОН на Воздвиженке

«Первые лица» — это расширенный пакет услуг, это Ваш комфорт и Ваше время. Вы можете воспользоваться специальным предложением на автомобили Mercedes-Maybach S-Класс и «Мерседес-Бенц» S-Класс, S-Класс купе.

Также Вам доступны:

VIP-консьержКредит от 7,3%*Персональный сервисный специалистКруглосуточный сервисПодменный автомобильЛучшие специалисты компании АВИЛОН к Вашим услугам. +7 (495) 241 8336

АВИЛОН Воздвиженка.

Разделите нашу страсть к «Мерседес-Бенц».