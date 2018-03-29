«Первые лица» в АВИЛОН на Воздвиженке 

«Первые лица» — это расширенный пакет услуг, это Ваш комфорт и Ваше время. Вы можете воспользоваться специальным предложением на автомобили Mercedes-Maybach S-Класс и «Мерседес-Бенц» S-Класс, S-Класс купе.
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АВИЛОН Воздвиженка.
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www.mercedes-vozdvizhenka.ru * Специальная программа кредитования "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО (лицензия Банка России № 3473 от 05.06.2012). Условия кредитования автомобилей S-Класса: ставка — 7,3% при сроке кредита 12-36 мес. ; минимальный первоначальный взнос — 50% от цены автомобиля, валюта: рубли РФ, минимальная сумма кредита: 100 000 руб. Обеспечение возврата кредита: залог приобретаемого автомобиля. Страхование КАСКО обязательно. Программа действует до 31.03.2018г. Подробности: www.mbbr.ru