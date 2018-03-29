Профицит бюджета Челябинской области составил 7 млрд рублей

Власти Челябинской области ликвидировали дефицит региональной казны. По итогам 2017 года бюджет исполнен с профицитом в 7 млрд рублей. Об этом на заседании правительства области доложил министр финансов региона Андрей Пшеницын

По словам чиновника, это стало возможным благодаря дополнительным доходам в результате работы предприятий области, последовательным усилиям правительства по их увеличению и оптимизации расходов бюджета.

В целом доходы областного бюджета в 2017 году составили 144,2 млрд рублей и увеличились по сравнению с предыдущим годом на 11,6 млрд рублей. Более 80% — это собственные налоговые и неналоговые поступления, при этом сверх запланированного получено 17,1 млрд рублей. Выросли доходы по большинству налоговых источников. Так, на 22% выше поступил налог на прибыль организаций. Это свидетельствует о хороших финансовых результатах деятельности предприятий области. Также увеличились поступления налога на доходы физических лиц — на 7%. Это обусловлено ростом фонда начисленной заработной платы. По акцизам отмечено снижение поступлений на 8%, так как в 2017-м уменьшены нормативы зачисления в региональные бюджеты акцизов на нефтепродукты. А вот доходы по налогу на имущество организаций увеличились на 6%, что связано с постановкой на учёт новых объектов налогообложения.

«Превышение доходов над расходами позволило Челябинской области полностью погасить коммерческие займы в сумме 4,9 млрд рублей, а также создать задел для стабильного финансирования расходов в начале 2018 года. — подчеркнул Андрей Пшеницын. — Благодаря направлению профицита на погашение займов государственный долг региона в течение 2017 года сокращен на 45% — с 28,5 млрд до 15,6 млрд руб. И это самые высокие темпы снижения в стране».

В результате отчёт об исполнении областного бюджета за 2017 год был одобрен правительством области. Теперь его внесут на утверждение в Законодательное собрание.