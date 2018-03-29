«Дом.РФ» снизил ориентир купона по облигациям на 15 млрд руб до 6,7-6,8% 

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости/Прайм. Госкомпания «Дом.РФ» (ранее — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) в рамках размещения биржевых облигаций объемом не менее 15 миллиардов рублей снизила ориентир ставки первого купона до 6,7-6,8% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Новому ориентиру купона соответствует доходность к оферте 6,81-6,92% годовых. Первоначальный ориентир купона составлял 6,75-6,9% годовых (доходность 6,86-7,02% годовых).
Заявки на облигации компания собирает в четверг, техническое размещение предварительно назначено на 6 апреля.
Компания намерена разместить 10-летние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через год с даты размещения. Организаторами выступят Газпромбанк, БК «Регион», Райффайзенбанк, "Сбербанк КИБ" и «Юникредит банк».
Ценные бумаги серии 001P-03R «Дом.РФ» намерена разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в ноябре.