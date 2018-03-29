Renault и Nissan задумали стать единым автопроизводителем

Компании Renault и Nissan ведут переговоры о слиянии, объединении активов и создании нового производителя. Этот шаг связан с изменением стратегии производства, переходом к выпуску электромобилей и развитием бизнес-модели совместного использования. Об этом сообщает Bloomberg.

В результате объединения альянс Renault-Nissan будет преобразован в корпорацию, главой которой станет нынешний председатель правления Карлос Гон. Сейчас Renault владеет 43 процентами Nissan, а японская компания — 15 процентами акций французской марки.

Как считают эксперты, новая компания позволит производителям эффективнее конкурировать с Volkswagen и Toyota. Помимо этого, они смогут объединить ресурсы для создания автономных транспортных средств, каршеринговых сервисов и машин на «новой энергии» (NEV).

По итогам 2017 года альянс Renault-Nissan стал крупнейшим автопроизводителем в мире. Компания продала 10,61 миллиона автомобилей, обогнав по этому показателю концерн Volkswagen.