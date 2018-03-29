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Bloomberg узнал о переговорах Renault и Nissan о слиянии
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Bloomberg узнал о переговорах Renault и Nissan о слиянии 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Французская Renault SA и японская Nissan Motor Co. ведут переговоры о слиянии и создании нового автопроизводителя, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Таким образом действующий стратегический альянс компаний будет преобразован в одну корпорацию.
Сейчас Renault владеет 43% акций японской компании, Nissan принадлежат 15% акций французского автопроизводителя. Председателем совета директоров обеих компаний является Карлос Гон. Он может возглавить объединенную компанию, говорят собеседники агентства. При этом новая компания может сохранить штаб-квартиры в Японии и Франции.
Слияние должны одобрить правительства Франции и Японии, отмечает Bloomberg. Опрошенные агентством эксперты считают, что французское правительство, которое владеет 15% акций Renault, может отказаться продавать свою долю. По данным агентства, переговоры длятся уже несколько месяцев, но окончательное решение пока не принято.
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