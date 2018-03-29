Официальный курс доллара вырос на 20 копеек, евро — понизился на 24

ЦБ установил официальные курсы валют на 30 марта. Курс доллара повысился на 20,28 копейки, составив 57,7626 рубля (57,5598 рубля на 29 марта). Курс евро уменьшился на 23,97 копейки, до 71,0942 рубля (71,3339 рубля на 29 марта).

Российская валюта в паре с долларом среагировала на снижение в среду нефтяных котировок, отмечает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков . В паре с евро рубль укрепился благодаря снижению курса европейской валюты на международном рынке forex.

Цена на нефть марки Brent не смогла долго продержаться выше отметки в 70 долларов, напоминает Волков. Причинами негативного отскока стали данные об увеличении запасов сырой нефти, опубликованные Минэнерго США , а также укрепление долларового индекса.

«Пока заканчивается налоговый период, рубль еще держится, как только не будет сдерживающих факторов, начнется просадка до 58 рублей за доллар. Скорее всего, это произойдет в начале апреля», — комментирует Волков. По его прогнозу, к концу недели ожидаемый курс составит 57,5— 57,7 рубля за доллар.

Рубль окажется под логичным давлением, но большого снижения не ожидается, считает заместитель председателя правления Андрей Люшин . По его прогнозу, в паре против доллара тест существенного сопротивления на отметке 58 должен состояться сегодня-завтра.

«С технической точки зрения здесь будет отработана фигура двойное дно, а с фундаментальной — первичная реакция на высылку российских дипломатов из ряда стран», — полагает банкир.