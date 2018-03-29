Суд разрешил акционерам Tesla подать иск против Илона Маска из-за покупки SolarCity

Акционеры Tesla утверждают, что при заключении сделки Маск нарушил законодательство, предписывающее главам публичных компаний действовать в интересах акционеров. По мнению истцов, глава Tesla использовал свое влияние, чтобы добиться одобрения покупки SolarCity у совета директоров и акционеров, также отмечают в «Коммерсанте».

Адвокаты Маска настаивали на отклонении иска, так как он не владел контрольным пакетом Tesla на момент покупки SolarCity. Несмотря на это, дело будет передано в суд в ближайшее время, подчеркивает издание.

Вместе с тем в Tesla выступили против решения суда и назвали обвинения ложными, пообещав «предпринять все необходимые последующие шаги», уточняется в публикации.