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Суд разрешил акционерам Tesla подать иск против Илона Маска из-за покупки SolarCity
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Суд разрешил акционерам Tesla подать иск против Илона Маска из-за покупки SolarCity 

RB.ru 32 минуты назад
Фото: RB.ru
Акционеры Tesla утверждают, что при заключении сделки Маск нарушил законодательство, предписывающее главам публичных компаний действовать в интересах акционеров. По мнению истцов, глава Tesla использовал свое влияние, чтобы добиться одобрения покупки SolarCity у совета директоров и акционеров, также отмечают в «Коммерсанте».
Адвокаты Маска настаивали на отклонении иска, так как он не владел контрольным пакетом Tesla на момент покупки SolarCity. Несмотря на это, дело будет передано в суд в ближайшее время, подчеркивает издание.
Вместе с тем в Tesla выступили против решения суда и назвали обвинения ложными, пообещав «предпринять все необходимые последующие шаги», уточняется в публикации.
Маск являлся крупнейшим акционером Tesla и SolarCity на момент сделки, его акции в SolarCity были конвертированы в акции Tesla на $500 млн, пишет Reuters.
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