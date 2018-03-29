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Правительство РФ выделит порядка 7 млрд на льготные автокредиты и лизниг в 2018 году
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Правительство РФ выделит порядка 7 млрд на льготные автокредиты и лизниг в 2018 году 

360tv.ru 41 минуту назад
Правительством России предусмотрено свыше 12 миллиардов рублей на поддержку автомобильной и легкой промышленности в 2018 году. Из указанной суммы около семи миллиардов направят на льготное автокредитование и лизинг. Об этом заявил премьер‐министр РФ Дмитрий Медведев, сообщил «Интерфакс».
Из резервов мы выделяем сегодня деньги на поддержку автомобильной и легкой промышленности, всего это 12,2 миллиарда рублей. Более половины этой суммы, в районе семи миллиардов, пойдет на программы льготного кредитования и льготного лизинга транспортных средств
— Дмитрий Медведев.
Предпринятые меры помогут сохранить ставки по кредитам и лизингу на нормальном уровне. В правительстве рассчитывают и на поддержание спроса на автомобили, чем российские власти и занимались в последние годы.
«Рассчитываем, что в 2018 году в рамках такой программы будет продано не менее 50 с лишним тысяч видов техники», — добавил Медведев.
Кроме того, субсидии в размере 2,5 миллиарда рублей распределят между производителями газомоторной техники.
Дополнительные средства направят и на поддержку инвалидов. Субсидии предусмотрены также для закупки обезболивающих в рамках паллиативной помощи. На эти цели 84 региона России получат свыше восьми миллиардов рублей.
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