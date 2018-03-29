Правительство РФ выделит порядка 7 млрд на льготные автокредиты и лизниг в 2018 году

Из резервов мы выделяем сегодня деньги на поддержку автомобильной и легкой промышленности, всего это 12,2 миллиарда рублей. Более половины этой суммы, в районе семи миллиардов, пойдет на программы льготного кредитования и льготного лизинга транспортных средств

— Дмитрий Медведев.

Предпринятые меры помогут сохранить ставки по кредитам и лизингу на нормальном уровне. В правительстве рассчитывают и на поддержание спроса на автомобили, чем российские власти и занимались в последние годы.

«Рассчитываем, что в 2018 году в рамках такой программы будет продано не менее 50 с лишним тысяч видов техники», — добавил Медведев.

Кроме того, субсидии в размере 2,5 миллиарда рублей распределят между производителями газомоторной техники.

Дополнительные средства направят и на поддержку инвалидов. Субсидии предусмотрены также для закупки обезболивающих в рамках паллиативной помощи. На эти цели 84 региона России получат свыше восьми миллиардов рублей.