Правительство РФ выделит порядка 7 млрд на льготные автокредиты и лизниг в 2018 году 

Правительством России предусмотрено свыше 12 миллиардов рублей на поддержку автомобильной и легкой промышленности в 2018 году. Из указанной суммы около семи миллиардов направят на льготное автокредитование и лизинг. Об этом заявил премьер‐министр РФ Дмитрий Медведев, сообщил «Интерфакс».
Из резервов мы выделяем сегодня деньги на поддержку автомобильной и легкой промышленности, всего это 12,2 миллиарда рублей. Более половины этой суммы, в районе семи миллиардов, пойдет на программы льготного кредитования и льготного лизинга транспортных средств
— Дмитрий Медведев.
Предпринятые меры помогут сохранить ставки по кредитам и лизингу на нормальном уровне. В правительстве рассчитывают и на поддержание спроса на автомобили, чем российские власти и занимались в последние годы.
«Рассчитываем, что в 2018 году в рамках такой программы будет продано не менее 50 с лишним тысяч видов техники», — добавил Медведев.
Кроме того, субсидии в размере 2,5 миллиарда рублей распределят между производителями газомоторной техники.
Дополнительные средства направят и на поддержку инвалидов. Субсидии предусмотрены также для закупки обезболивающих в рамках паллиативной помощи. На эти цели 84 региона России получат свыше восьми миллиардов рублей.