Кабмин РФ утвердил расходы на льготные автокредиты

Москва , 29 марта — «Вести. Экономика». Правительство РФ сегодня утвердило расходы в размере 7 млрд руб. по ранее анонсированной программе поддержки автопрома в 2018 г.

"Из резервов мы выделяем сегодня деньги на поддержку автомобильной и легкой промышленности — всего 12,2 млрд руб. Более половины этой суммы — в районе 7 млрд — пойдет на программы льготного кредитования и льготного лизинга транспортных средств", — заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня на заседании правительства.

По оценке правительства, 7 млрд руб. позволят дополнительно продать 50 тыс. автомобилей.

"Это поможет сохранить кредитные и лизинговые ставки на нормальном уровне, поддержать спрос на автомобили, что мы делали в последние годы. Рассчитываем, что в 2018 г. в рамках такой программы будет продано не менее 50 с лишним тысяч единиц техники", — отметил премьер.

"Субсидии на 2,5 млрд руб. будут распределяться между производителями техники, которые используют природный газ в качестве моторного топлива", — уточнил глава правительства.

Власти направят 34 млрд руб. помощи автопрому в 2018 г., сообщали ранее «Вести. Экономика».

В декабре 2017 г. министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил о продлении господдержки автопрома: из госбюджета 24 млрд руб. и еще 9,5 млрд руб. из резервного фонда.

В 2016 и 2017 гг. на господдержку автопрома было потрачено 45 млрд и 41,3 млрд руб. соответственно.

[ИСТОРИЯВОПРОСА] Мантуров:

"У нас отфиксирована в бюджете сумма 24 млрд руб., и, возможно, будет еще 9,5 млрд руб. из резервного фонда.