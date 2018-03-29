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Самые дорогие относительно «вторички» новостройки в России находятся в Чите
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Самые дорогие относительно «вторички» новостройки в России находятся в Чите 

РИА Недвижимость 44 минуты назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Недвижимость. Самые дорогие новостройки в России относительно «вторички» продаются в Чите, говорится в пресс-релизе портала Domofond.ru.
Стоимость квадратного метра в новостройках города на 22,4% превышает цену вторичного рынка и составляет 58,8 тысячи рублей.
Второе место занимает Грозный с показателем в 11,1%, в нем «квадрат» в новостройках стоит 45,5 тысячи рублей. На третьем месте Астрахань с 10,9% и 44,5 тысячи рублей за «квадрат».
Также в пятерку рейтинга входят Новокузнецк, где новостройки на 10,9% дороже «вторички» и стоят 38,6 тысячи рублей за квадратный метр, и Нижний Тагил (9,2% и 40,2 тысячи рублей соответственно), говорится в материалах компании.
Москва в этом рейтинге находится на девятом месте. Как говорится в сообщении, среди городов-миллионеров только в Москве, Нижнем Новгороде и Перми цены на новостройки выше, чем на вторичное жилье. В Москве — на 3,5%, в Нижнем Новгороде — на 2,4%, в Перми — на формальные 0,3%.
При этом в большинстве городов России с населением более 250 тысяч человек приобретать новостройки выгоднее, чем вторичное жилье. В феврале 2018 года в 54 городах из 70 квадратный метр жилья в новостройках был дешевле, чем на вторичном рынке, отмечается в сообщении.
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