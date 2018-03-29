Везунчики: Украинским политикам удивительно фартит в лотереях

Программа журналистских расследований «Наші гроші з Денисом Бігусом», основываясь на декларациях чиновников, сообщила, что с 2015 по 2018 годы их выигрыш в лотерею составил 7 миллионов 874 тысяч гривен.

Главным «везунчиком» стал депутату Верховной Рады от фракции «Самопомощь» Павел Кишкар, заработавший в 2015 году 1,2 млн гривен. Политик утверждает, что фортуна здесь не при чём — дело в математическом анализе.

Не далеко от него ушла начальник отдела образования Шполянского городского совета Черкасской области Ирина Каландирец, получившая миллион гривен в лотерее «Лото-Забава». По её словам, удачу принёс магический камень в усадьбе Гоголя в Полтавской области, на котором она загадала желание выиграть именно такую сумму.

Супруге начальника отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Александра Мороза азартные игры принесли 777 тысяч гривен.

Четвёртую строчку занял депутат Верховной Рады от Радикальной партии Алексей Ленский, которому Украинская национальная лотерея в 2015 году выплатила 9500 гривен, на следующий год — почти 562 тысяч, а в 2017 году — 76,5 тысяч гривен.

Замыкает первую пятёрку лидер Радикальной партии Олег Ляшко . Он указал три выигрыша в украинскую национальную лотерею на суммы 283,5 тысячи гривен (около $10,6 тысячи), 134 тысячи гривен (около $5 тысяч) и 153,4 тысячи гривен (около $6 тысяч).

Однако организаторы лотереи сообщили, что в течение того месяца выигрышей в таких размерах не зарегистрировано. При этом сведения о призах и персональных данных конкретных игроков конфиденциальны. В связи с этим Соломенский районный суд Киева предоставил детективам НАБУ на месяц доступ к информации о всех выигрышах Ляшко за период с 1 января по 24 октября 2017 года в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.