«Татнефть» привлекла кредитную линию в Сбербанке на 40 млрд рублей

«Татнефть» привлекла возобновляемую кредитную линию в Сбербанке на сумму 40 млрд рублей со сроком действия до 2020 года, говорится в материалах компании.

Кредитная линия была привлечена в декабре 2017 года, поясняет компания.

«В декабре 2017 года компания заключила кредитный договор с ПАО «Сбербанк России» об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками на общую сумму 40 млрд рублей и сроком действия до 2020 года», — отмечает «Татнефть».

В декабре 2017 года в рамках данного договора компанией были получены кредитные средства под процентную ставку от 6,91% до 7,44% годовых и сроком погашения в 2018 году.