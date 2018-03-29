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«Татнефть» привлекла кредитную линию в Сбербанке на 40 млрд рублей
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«Татнефть» привлекла кредитную линию в Сбербанке на 40 млрд рублей 

Rambler News Service 46 минут назад
«Татнефть» привлекла возобновляемую кредитную линию в Сбербанке на сумму 40 млрд рублей со сроком действия до 2020 года, говорится в материалах компании.
Кредитная линия была привлечена в декабре 2017 года, поясняет компания.
«В декабре 2017 года компания заключила кредитный договор с ПАО «Сбербанк России» об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками на общую сумму 40 млрд рублей и сроком действия до 2020 года», — отмечает «Татнефть».
В декабре 2017 года в рамках данного договора компанией были получены кредитные средства под процентную ставку от 6,91% до 7,44% годовых и сроком погашения в 2018 году.
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