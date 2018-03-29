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Правление «Газпрома» будет предлагать дивиденды-2017 на уровне прошлого года
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Правление «Газпрома» будет предлагать дивиденды-2017 на уровне прошлого года 

Прайм 53 минуты назад
Правление "Газпрома" будет предлагать совету директоров сохранить дивиденды за 2017 год на уровне прошлого года, сообщил журналистам заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов.
"Дивиденды будут такими же, как и в прошлом году — такое предложение менеджмент будет формировать, а согласятся с этим акционеры или нет, это решение общего собрания акционеров", — сказал Круглов, отвечая на вопрос, какой уровень дивидендов за 2017 год будет предлагать правление «Газпрома».
Акционеры «Газпрома» на годовом собрании в конце июня одобрили дивиденды по итогам 2016 года на уровне 8,04 рубля на акцию, что на 1,9% больше выплат по итогам 2015 года. Всего на выплату дивидендов направлено 190,327 миллиарда рублей. Это составляет 20% чистой прибыли «Газпрома» по МСФО за 2016 год.
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